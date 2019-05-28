Tuesday

May 28, 2019 at 10:00 AM


Carter County

MARRIAGE LICENSES

Shawn Noel Harvey, Jr. and Taryn Abigail Wright

Nicholas Matthew Bench and Joni Michelle McKown Randolph

Charles Alan Bowden and Ashley Paige Sampson

Tylyn Rea Green and Sommer Arbuckle

Andrew Robert Groven and Leslie Leeann England

Wyatt Scott Ashley and Alyssa Victoria Moore

Jerren Douglas Bowden and Jessica Raelynn Strawn

Jason Lane Kreitel, Jr. and Angela Rena Stanford

Joshua O. Purser and Zena Gwendolyn Hammons

Jimmy David Foster and Amy Elizabeth Gray

 

DIVORCE FILINGS

Shayna Renee Clark vs. Frank Ryan Clark