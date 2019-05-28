Carter County
MARRIAGE LICENSES
Shawn Noel Harvey, Jr. and Taryn Abigail Wright
Nicholas Matthew Bench and Joni Michelle McKown Randolph
Charles Alan Bowden and Ashley Paige Sampson
Tylyn Rea Green and Sommer Arbuckle
Andrew Robert Groven and Leslie Leeann England
Wyatt Scott Ashley and Alyssa Victoria Moore
Jerren Douglas Bowden and Jessica Raelynn Strawn
Jason Lane Kreitel, Jr. and Angela Rena Stanford
Joshua O. Purser and Zena Gwendolyn Hammons
Jimmy David Foster and Amy Elizabeth Gray
DIVORCE FILINGS
Shayna Renee Clark vs. Frank Ryan Clark